مصر | ضبط 120 ألف كمامة في مصنع دون ترخيص بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 120 ألف كمامة في مصنع دون ترخيص بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، في ضبط مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية دون ترخيص، حيث عُثر داخله على 120 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات.

كان تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية - عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الجهات المعنية - من ضبط مصنع دون ترخيص لتصنيع كمامات غير مطابقة للمواصفات بإحدى القرى بدائرة مركز شبين الكوم داخل مزرعة (أحد المواطنين – مقيم بذات الناحية.

وأمكن ضبط الآتي: عدد 2 ماكينة سحب وغزل، عدد 120000 كمامة غير مطابقة للمواصفات، وعدد 750 كيلو قماش خام مستلزمات تصنيع، وعدد 100 كيلو أستك، عدد 1500 علبة فارغة لتعبئة المنتج، كمية من الشمع المُستخدم فى عملية التصنيع.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لمكافة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لجرائم الغش التجارى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أقدم 4 أشخاص، لتصنيع كمامات طبية، داخل شقة بمنطقة أكتوبر، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزتهم 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين لجأوا لذلك، لتحقيق أرباح كبيرة، فقررت النيابة العامة، بأكتوبر، بحجزهم 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول نشاطهم وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات.