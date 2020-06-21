مصر | العثور على 30 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل شقة بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر العثور على 30 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل شقة بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في ضبط 30 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، داخل شقة مستخدمة كـ "مصنع غير كرخص" بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة.

كان اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى إخطارًا مفاده ورود معلومات لضباط إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام كلٍ من طالب، ربة منزل، بإتخاذهما شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة مركز شرطة العمرانية كمصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية من خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المتحرى عنهما، بتفتيش المصنع عثر بداخله على 30000 كمامة منتج نهائى مصنعة من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لمكافة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لجرائم الغش التجارى.

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كشفت معاينة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لجثة المحامي المعثور على جثته داخل شقته بمنطقة الثلاثيني، دائرة قسم شرطة الطالبية، أنه مصاب بطعنات في جسده.

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وألقى ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية القبض على 3 أشخاص، مشتبه بهم في قتل المجني عليه، وجار مناقشتهم لسماع أقوالهم حول الجريمة.

تفاصيل الواقعة

كانت عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة محام مقتولا داخل شقته بمنطقة الطالبية، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة محام مقتولا داخل شقته بنطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الجريمة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة محام مقتولا داخل شقته.

وكلف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات، وفحص علاقات المجني عليه، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار محل سكنه، والتوصل إلى مرتكبي الجريمة.