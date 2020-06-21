مصر | إخلاء سبيل سائقين بتهمة التنقيب عن الآثار في "الخليفة"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل سائقين بتهمة التنقيب عن الآثار في "الخليفة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة المقطم والخليفة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل سائقين بضمان محل إقامتهما، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات بدائرة قسم الخليفة.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة، قيام "سيد.م" 45 سنة، سائق، "وأحمد.ع " 30 سنة، سائق، بالتنقيب عن الآثار في أحد العقارات ملك المتهم الأول بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بذات العقار (ملك المتهم الأول) وعُثر داخلها على حفرة قطرها (2 متر بعمق 7 متر) وأدوات التنقيب.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.