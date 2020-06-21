أخبار مصر | ضبط موظف بـ"الأوقاف" بحوزته 453 تذكرة هيروين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط موظف بـ"الأوقاف" بحوزته 453 تذكرة هيروين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط مباحث قسم ثان أسيوط، اليوم الأحد، من ضبط موظف بالأوقاف وبحوزته 453 تذكرة هيروين و100 جرام من خام الهيروين بمنطقة الوليدية بأسيوط قبل توزيعها.

وكان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة، مدير مباحث المديرية يفيد ورود معلومات من المقدم أحمد أبو بكر، رئيس مباحث قسم ثان أسيوط، تفيد بقيام موظف بالأوقاف بترويج وبيع المواد المخدرة بمنطقة الوليدية.

وتم تشكيل فريق بحث ضم العميد محمد المهدي، وكيل إدارة البحث والمقدم أحمد أبو بكر، رئيس مباحث القسم وبمشاركة النقيب أحمد عبدالمقصود بمباحث القسم، تحت إشراف اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث، والعميد عصام غانم، مدير فرع الأمن العام.

وتم ضبط "ياسر. ي" 45 عاما، موظف بالأوقاف ومقيم في الأربعين وبحوزته 453 تذكرة هيروين ونحو 100 جرام من خام الهيروين بمنطقة الوليدية قبل توزيعهم وتحرر المحضر 2975 إداري ثان أسيوط لسنة 2020 وجارٍ العرض على النيابة العامة.