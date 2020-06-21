أخبار مصر | "المعاهد الأزهرية": طالب مدينة نصر المصاب بـ كورونا يدخل دور ثانٍ بدرجة كاملة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر "المعاهد الأزهرية": طالب مدينة نصر المصاب بـ كورونا يدخل دور ثانٍ بدرجة كاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: إن الطالب الأزهري الذي ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيرس كورونا، خلال امتحانات اليوم سيدخل دور ثانٍ بالدرجة الكاملة.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الدينية، في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن هناك حالة أخرى ظهرت لطالب في محافظة الشرقية، لكنه خضع للامتحان وفقا لرأي الطبيب، لأن حالته كانت شبه مستقرة ويستطيع تأدية الامتحان.

وأضاف أن الامتحانات انتهت اليوم بشكل مستقر تمامًا وفوق الوصف موضحا: الوضع مطمئن فوق العادة لا يوجد شكاوى في الامتحانات، كما أن الامتحان في مستوى الطالب الطالب المتوسط.

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية

وانطلق اليوم الأحد، ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية، الذى يستمر حتى السادس من شهر أغسطس، وسط متابعة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذى وجه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وسط الإجراءات الاحترازية المشددة التي تجرى بها الامتحانات، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحرص الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على زيارة بعض مقرات لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، للوقوف على تجهيز اللجان وتطهيرها، قبل انطلاق الامتحانات بساعات.

Advertisements

وقال "خليل": إن هذا العام استثنائي بسبب انتشار وباء كورونا، وكذلك الاستعدادت هذا العام استثنائية وموائمة لهذا الظرف الطارئ، مؤكدًا أن الأزهر أخذ بكل سبل الأمان والصحة لحماية الطلاب.

وأشار إلى تعقيم اللجان منذ 10 أيام بشكل يومي، موضحًا أنه تم تجهيز زجاجة جل وكحول لكل طالب، كما أن عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة لن يتجاوز 12 طالبًا بأي حال من الأحوال.

وقال: لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في الأخذ بالاحتياطات، مناشدًا الطلاب وأولياء أمورهم، عدم القلق أو الخوف، لأن مستقبل أولادهم في أيد أمينة، وهي من أهم أولوياتنا.

وطالب الشيخ علي خليل الطلاب، بالالتزام بالتعليمات حرصًا على حياتهم ومستقبلهم، مناشدًا أولياء الأمور بعدم التواجد خارج اللجان مع تقديم النصح لذويهم بالالتزام بالتعليمات، متمنيًا التوفيق والنجاح والسلامة لجميع الطلاب.

ويؤدي الطلاب يوم الخميس 25 يونيو، الامتحان في مادة القرآن الكريم، ويوم الأحد 28 يونيو الامتحان في مادة الحديث.

أما في يوم الخميس 2 يوليو، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الفيزياء، ولمدة ثلاث ساعات، وفي يوم الأحد 5 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأحياء، ولمدة ثلاث ساعات.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأدب والنصوص، ويوم الخميس 9 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الاستاتيكا نظام حديث.