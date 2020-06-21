أخبار مصر | 85 ألف طالب ثانوي أزهري ينهون أول أيام امتحاناتهم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر 85 ألف طالب ثانوي أزهري ينهون أول أيام امتحاناتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى طلاب الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، أول أيام امتحاناتهم.

ووصل اعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019-2020، من القسم الأدبي بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي.

بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي.

كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي 128495 طالبًا.

ووصل العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام: 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته

وتفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، لجان مدينة العبور، صباح اليوم الأحد فى أول أيام انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحان مادة الفقه.

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وحرص وكيل الأزهر على تفقد الإجراءات الوقائية داخل اللجان وخارجها، ووجه بعض النصائح للطلاب خاصة بإجراءات الوقاية، مبينًا أن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجه بالاستجابة لكل مطالب الطلاب المشروعة، حرصًا على تذليل المصاعب أمامهم.

من ناحيتهم، توجه الطلاب بالشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر على سرعة استجابته لتنفيذ مطالبهم وحرصه على حياتهم ومستقبلهم، مبينين أن سبل الوقاية والرعاية الصحية على أعلى مستوى، باعثين رسالة اطمئنان لزملائهم الذين لم يمتحنوا: اطمئنوا فحياتكم في أيد أمينة حارصة على حياتكم ومستقبلكم".

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية

وانطلق اليوم الأحد، ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية، الذى يستمر حتى السادس من شهر أغسطس، وسط متابعة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذى وجه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وسط الإجراءات الاحترازية المشددة التي تجرى بها الامتحانات، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحرص الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على زيارة بعض مقرات لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، للوقوف على تجهيز اللجان وتطهيرها، قبل انطلاق الامتحانات بساعات.

وقال "خليل": إن هذا العام استثنائي بسبب انتشار وباء كورونا، وكذلك الاستعدادت هذا العام استثنائية وموائمة لهذا الظرف الطارئ، مؤكدًا أن الأزهر أخذ بكل سبل الأمان والصحة لحماية الطلاب.

وأشار إلى تعقيم اللجان منذ 10 أيام بشكل يومي، موضحًا أنه تم تجهيز زجاجة جل وكحول لكل طالب، كما أن عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة لن يتجاوز 12 طالبًا بأي حال من الأحوال.

وقال: لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في الأخذ بالاحتياطات، مناشدًا الطلاب وأولياء أمورهم، عدم القلق أو الخوف، لأن مستقبل أولادهم في أيد أمينة، وهي من أهم أولوياتنا.

وطالب الشيخ علي خليل الطلاب، بالالتزام بالتعليمات حرصًا على حياتهم ومستقبلهم، مناشدًا أولياء الأمور بعدم التواجد خارج اللجان مع تقديم النصح لذويهم بالالتزام بالتعليمات، متمنيًا التوفيق والنجاح والسلامة لجميع الطلاب.