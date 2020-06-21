أخبار مصر | وزير التنمية المحلية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة هاتفيا مع المحافظين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة هاتفيا مع المحافظين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع عدد المحافظين، هاتفيا؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والإحترازية داخل لجان الثانوية العام، والتأكد من توافر كافة سبل الراحة والأمان للطلبة.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق بين الوزارات المعنية بالحكومة لمتابعة الإستعدادات الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة والتى انطلقت اليوم الأحد 21 يونيو الجاري.

وشدد "شعراوي" على أهمية تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الإمتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وطالب الوزير، المحافظين بالتنبية على الأجهزة التنفيذية بالمرور الدورى على اللجان على مدار أيام الامتحانات للتأكد من اتخاذ كافة التجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة والتأكد من نظافة اللجان من الداخل والمحيط الخارجي لها.

وأكد أهمية توافر كافة وسائل الحماية المدنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة.

وشدد على قيادات الإدارة المحلية بعدم السماح بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان وتقديم الدعم اللوجيستى لمديريات التربية والتعليم في أعمال تطهير وتعقيم مقار اللجان عقب كل امتحان مع ضرورة استمرار عمليات التطهير والتعقيم التى تتم للمدارس التي ستقام بها لجان الإمتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع التأكد من توافر المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقار وكذا بوابات التعقيم والكمامات والأقنعة الواقية.

ووجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة الموقف بالمحافظات على مدار اليوم حتى إنتهاء الامتحانات والتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات لسرعة إتخاذ الاجراءات اللازمة فى حال وجود أى طوارئ.