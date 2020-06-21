أخبار مصر | "أمهات مصر" يكشفن كواليس أول ليلة لامتحانات الثانوية في زمن الكورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" يكشفن كواليس أول ليلة لامتحانات الثانوية في زمن الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، عن كواليس أول ليلة امتحان بالثانوية العامة في زمن الكورونا قضوها الطلاب وأولياء الأمور.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن القلق والتوتر والخوف كان يخيم على أولياء الأمور من الأمهات استعدادا لأول امتحان في الثانوية العامة بمادة اللغة العربية، في ظل فيروس كورونا، حيث تم تجهيز كل متعلقات الطلاب ووسائل الوقاية من كمامات وغيرها، فضلا عن نوم الطلاب في وقت مبكر فيما غاب النوم عن الأمهات بسبب القلق والتوتر.

وتفاعل المئات من أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر، في الفيس بوك، حيث قالت ولي أمر: "أطول ليلة مرت عليا فى حياتي، صاحيين من إمبارح، دقات قلبي أسرع من القطر بس عامله نفسي قوية عشان ابني".

وأضافت ولي أمر: "الحمدلله، حضرت حاجة بنتي واتعشت ودخلت نامت حوالي الساعة 12 وصحيت تراجع شوية قبل ما تنزل الامتحان وأنا كنت قلقانة بحاول أنام"، وتابعت أخرى: "ابني بيقول ناسي كل حاجة كأنه مش مذاكر خالص، وأنا قاعدة معاه بحاول أفهمه إن ده مجرد إحساس لكن أول لما يشوف الامتحان هيفتكر، بس مش عارفه أسيطر بصراحة ربنا يستر".

واستكملت ولي أمر: "عملنا أكل بنتي اللي بتحبه وحضرت لها حاجتها وعملت لها عيش طازة علشان تفطر منه الصبح، ومسألتهاش خالص عملتي إيه ولا خلصت مراجعة ولا لا ودخلت نامت بالليل"، وتضيف أخرى: "أنا منمنتش من يومين بسبب القلق".

"جهزنا أدواتهم، شجعناهم، قراءة قرآن، صلاة الحاجة، الدعاء، أحمد بينام وأنا فضلت صاحيه لحد ما راح اللجنة، وطلعت على الشغل بس ربنا يطمنا عليهم كلهم"، وتقول أخرى: "جهزنا اللبس والأدوات والبطاقة وكله تمام وأكلت بنتي بليلة بالعافية، ونامت صحيت بدري تراجع وربنا يوفقهم كلهم ويحفظهم ويفتح عليهم ويسهل ليهم الصعب يارب".

انطلاق ماراثون الثانوية العامة

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بدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب اليوم الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتبدأ الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

المسافات الآمنة

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

وعن موعد دخول الطلاب اللجان، قال الوزير: سيدخل الطلبة لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، مشيرًا إلى توزيع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.

وأوضح أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، متقدمًا بالشكر لوزارتي الصحة والداخلية، والمحافظين، لتعاونهم مع التربية والتعليم في عمليات التعقيم.