أخبار مصر | غدا.. وزير الرياضة يشهد فعاليات مؤتمر العودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر غدا.. وزير الرياضة يشهد فعاليات مؤتمر العودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الشباب والرياضة، غدا الاثنين، فعاليات مؤتمر "العودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص المصري 2020"، والذي يشارك فيه الدكتور أشرف صبحي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس غدًا الاثنين والذي ينفذه الأولمبياد الخاص المصري بمشاركة مجموعة من المسئولين والمعنيين برياضة ذوي القدرات والهمم.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، الاستعدادات الخاصة بالأولمبياد الخاص المصري لعودة النشاط الرياضي تدريجيًا فى ضوء الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة مؤخرًا للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين.

ويعد المؤتمر رسالة لجميع المهتمين فى مجال رياضة ذوى الإعاقات الفكرية فى مصر من لاعبين وأولياء أمور ومدربين ومسئولين بالهيئات المختلف فى جميع المحافظات، لتوضيح كافة الاستعدادات والخطوط الإسترشادية التى ينبغى الالتزام بها فى ظل انتشار جائحة كورونا، والتركيز على أهمية الدمج المجتمعى لأبناء مصر من ذوى القدرات والهمم فى مختلف البرامج والأنشطة والمسابقات الرياضية المنفذة.

وكانت أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ختام فعاليات برنامج تنمية أبناء الصعيد، اليوم الأحد فى بث مباشر على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلان عن نتيجة الفائزين بالبرنامج.

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وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قامت بتنفيذ برنامج "تنمية أبناء الصعيد" خلال العاميين الماضيين بمشاركة الشباب والفتيات من أبناء الصعيد بهدف تنمية قدراتهم التنموية، وتشجيعهم على ابتكار مبادرات بناءة تخدم مجتمعهم فى مختلف المجالات.

وقامت وزارة الشباب والرياضة خلال هذا العام بتنفيذ المبادرة على مستوي محافظات "الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر"، واستفاد نحو 40 ألف شاب وفتاة من البرنامج، حيث تم إطلاق استمارة إليكترونية للمشاركة فى البرنامج عن طريق البوابة الإليكترونية للوزارة. وقدم المشاركون عدد 154 مبادرة مجتمعية طبقًا للمعايير التى حددتها الوزارة لتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وتم اختيار 59 مبادرة فى المحلة الأولي وتم تصعيد 35 مبادرة للمرحلة الثانية.

ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولي بالبرنامج هذا العام، والجوائز المالية المخصصة لهم. كما سيتم تكريم ولأول مرة أفضل مدرب بالبرنامج، وذلك إعلاءً للروح التنافسية بين كل المشاركين في البرنامج سواءً الشباب أصحاب المبادرات أو فريق العمل نفسه لتقديم أفضل ما لديهم لتنمية مجتمعاتهم.

يأتى هذا فى إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى العمل على الارتقاء بقدرات الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية وتنمية مهاراتهم، وتبني المبادرات المجتمعية التى من شأنها تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.