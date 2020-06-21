أخبار مصر | برلماني: حديث السيسي من المنطقة الغربية حظى باهتمام عالمي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: حديث السيسي من المنطقة الغربية حظى باهتمام عالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد العقاد، عضو مجلس النواب: إن الشعب المصري على ثقة تامة بما تقوم به القيادة السياسية في ملفي ليبيا وإثيوبيا، مؤكدًا أن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة في التصدي بكل حزم وقوة لحماية الوطن وصون مُقدراته من أي مخاطر تحاول النيل منه كما حدث في 30 يونيو والتصدي للجماعات الإرهابية.

وأوضح في بيان، اليوم الأحد، أن خطاب الرئيس السيسي، أمس، فيأثناء تفقده المنطقة الغربية وجاهزيتها واستعدادها، خطاب حرب وجاء به العديد من الرسائل للمرتزقة ومموليهم في المنطقة، وبشكل صريح دولة تركيا والرئيس التركي أردوغان الذى يُدعم المليشيات المسلحة.

ولفت إلى أن الرئيس كان واضحا حين قال إن سرت والجفرة خط أحمر، وهذه الرسالة وصلت جيدا.

وأشار، إلى أن حديث الرئيس من المنطقة الغربية حظى باهتمام عالمي، حيث يعلم الجميع أن الجيش المصري والمصنف ضمن أقوى أفضل 10 جيوش على مستوى العالم إلا أنه حكيم ورشيد كما قال الرئيس، ولكنه ليس بالضعيف، ولن ولم يسمح بأن يكون هناك أي مخاطر بالأمن القومي للبلاد.

وأشاد عضو مجلس النواب، بما شهده الجيش المصري خلال السنوات الماضية من طفرة في التسليح برا وبحرا وجوا حتي يستطيع درء المخاطر والتهديدات خاصة من الدول المارقة والإرهابية، مؤكدًا أنه رمانة الميزان في المنطقة بالكامل.