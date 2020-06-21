أخبار مصر | برلماني: حديث السيسي من المنطقة الغربية حظى باهتمام عالمي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: حديث السيسي من المنطقة الغربية حظى باهتمام عالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال محمد العقاد، عضو مجلس النواب: إن الشعب المصري على ثقة تامة بما تقوم به القيادة السياسية في ملفي ليبيا وإثيوبيا، مؤكدًا أن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة في التصدي بكل حزم وقوة لحماية الوطن وصون مُقدراته من أي مخاطر تحاول النيل منه كما حدث في 30 يونيو والتصدي للجماعات الإرهابية.
وأوضح في بيان، اليوم الأحد، أن خطاب الرئيس السيسي، أمس، فيأثناء تفقده المنطقة الغربية وجاهزيتها واستعدادها، خطاب حرب وجاء به العديد من الرسائل للمرتزقة ومموليهم في المنطقة، وبشكل صريح دولة تركيا والرئيس التركي أردوغان الذى يُدعم المليشيات المسلحة.
ولفت إلى أن الرئيس كان واضحا حين قال إن سرت والجفرة خط أحمر، وهذه الرسالة وصلت جيدا.
وأشار، إلى أن حديث الرئيس من المنطقة الغربية حظى باهتمام عالمي، حيث يعلم الجميع أن الجيش المصري والمصنف ضمن أقوى أفضل 10 جيوش على مستوى العالم إلا أنه حكيم ورشيد كما قال الرئيس، ولكنه ليس بالضعيف، ولن ولم يسمح بأن يكون هناك أي مخاطر بالأمن القومي للبلاد.
وأشاد عضو مجلس النواب، بما شهده الجيش المصري خلال السنوات الماضية من طفرة في التسليح برا وبحرا وجوا حتي يستطيع درء المخاطر والتهديدات خاصة من الدول المارقة والإرهابية، مؤكدًا أنه رمانة الميزان في المنطقة بالكامل.
السيسي: أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيًا
وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا، بات شرعيًا، وتتوفر له الشرعية الدولية.
وأضاف في كلمته على هامش تفقده المنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت، أن أي تدخل مصري في ليبيا سيكون هدفه حماية الحدود من تهديدات الميلشيات، وسرعة دعم الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء الليبيين بوقف إطلاق النار، وإعلان وقف إطلاق النار الفوري، والتوصل لتسوية شاملة للأزمة.
رسائل قوية من السيسي
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.
واستهل الرئيس حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة.. جيش رشيد يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.
كفاءة القوات المسلحة
وأكد السيسي، على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا: "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا.
خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15779 حالة، من ضمنهم الـ 14327 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 53758 حالة من ضمنهم 14327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2106 حالة وفاة.