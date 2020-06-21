أخبار مصر | وزير التعليم: وفرنا أدوات تعقيم للحفاظ على سلامة طلاب الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: وفرنا أدوات تعقيم للحفاظ على سلامة طلاب الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 _2020، اليوم، حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سير أعمال أول أيام الامتحانات، يرافقه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وحرص الدكتور طارق شوقي، على التواصل مع مديري المديريات التعليمية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وشدد الوزير، على ضرورة الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها الوزارة بشأن فتح لجان الامتحان في تمام الساعة الثامنة صباحًا، كما شدد على الالتزام بإجراءات توزيع مواد التعقيم على الطلاب والمعلمين.

وأوضح "شوقي"، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت كافة مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس لحماية أبنائنا الطلاب والحفاظ علي سلامتهم.