القبض على شخصين روجا لتسريب امتحانات الثانوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الأحد، من ضبط شخصين لترويجهما لتسريب امتحانات الثانوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت متابعة الوزراة رصدت تداول بعض المواقع الإلكترونية، خبر يتضمن إطلاق «هاشتاج» بعنوان (شاومينج بيغشش ثانوية عامة) عبر أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى، وتوجيه رسائل لطلاب الثانوية العامة تتضمن تسريب الامتحانات وأجوبتها قبل موعد بدءها بحوالى 5 ساعات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات من تحديد القائمين على ذلك النشاط وهم طالبين جامعيين مقيمان بالبحيرة والغربية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت «الداخلية» أن هذا يأتي استمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.
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