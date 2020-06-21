شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يناشد أولياء أمور طلاب الثانوية بعدم مرافقتهم إلى اللجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، جولة تفقدية بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، والثانوية العسكرية في أول أيام امتحانات العامة، لمتابعة انتظام سير الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا لانتشار الفيروس كورونا، منها وضع حواجز حديدية وعلامات على الأرض لتنظيم دخول الطلاب متباعدين وتركيب ٢١ بوابة تعقيم أمام ١٧ لجنة الثانوية العامة و٤ لجان ثانوية أزهرية.

وخلال جولته، لاحظ اللواء عادل الغضبان تواجد عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة خارج اللجان، وناشد جميع أولياء الأمور بعدم مرافقة أبنائهم إلى اللجان، منعًا لانتشار العدو، نتيجة التزاحم والتكدس، مؤكدًا أن المحافظة قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء امتحانات الثانوي العام في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها الدولة لأول مرة.

وأكد محافظ بورسعيد أنه بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة ببورسعيد تم اتخاذ كافة إجراءات التعقيم والتطهير بجميع لجان الثانوى العام، وكذلك تنسيق إجراءات قياس درجات الحرارة للطلاب مع التأكيد على أن الطالب الذي تزيد درجة حرارته عن 38 يؤجل امتحانه للدور الثانى بنفس امتيازات أداء الامتحان في الدور الأول، لافتا لضرورة تكثيف تعاون الجميع حتى يتم الانتهاء من امتحانات الثانوى العام بسلام وأمان لجميع الطلاب، موضحًا متابعته المستمرة في هذا الشأن.