شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الثانوية العامة في أول يوم ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأحد، امتحانات الثانوية العامة، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتوفر مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بدون أي معوقات والتي بدأت اليوم في جميع اللجان على مستوى المحافظة حيث يؤدي 42343 طالب وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية موزعة على 112 لجنة.

رافقه خلال الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة والدكتور جمال حجاج مدير التامين الصحى بالقليوبية والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها ومدير الإدارة التعليمية بمدينة بنها.

بدأ المحافظ جولته بتفقد لجنة مدرسة الشيماء الثانوية للبنات ومدرسة الثانوية بنات ومدرسة السادات الثانوية المشتركة بقرية شبلنجة بمدينة بنها وأطمأن على سير أعمال الامتحانات ودخول الطلبة عبر بوابات التعقيم واستلام الكمامة الطبية وواقيات الاحذية والوجه والقفزات

وتابع المحافظ من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم انتظام اللجان مع الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الثانوى وبدء توزيع اوراق الاسئلة والاجابة على الطلبة، مؤكدا ان بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة بالقليوبية تم اتخاذ كافة إجراءات التعقيم والتطهير بجميع لجان الثانوية العامة، وكذلك تنسيق إجراءات قياس درجات الحرارة للطلاب مع التأكيد على أن الطالب الذي تزيد درجة حرارته عن 38 يؤجل امتحانه للدور الثانى بنفس امتيازات أداء الامتحان في الدور الأول، لافتا لضرورة تكثيف تعاون الجميع حتى يتم الانتهاء من امتحانات الثانوى العام بسلام وأمان لجميع الطلاب، موضحا متابعته المستمرة في هذا الشأن .

واطمأن المحافظ – خلال الجولة- على تجهيز اللجان بالإضاءة والتهوية الجيدة ووجود 112 طبيب أو زائر صحي على مستوى المحافظة للإشراف على اللجان كما تم توفير 12 سيارة إسعاف، مشددًا على ضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات والتصدي لأي محاولات للغش فضلا عن التنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات.

وتابع الهجان سير الإجراءات التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتنسيق مع قوات الأمن المسئولة، بدءا من تأمين مركز توزيع الأسئلة حتى الانتهاء من توزيعها على اللجان الفرعية، مشيدًا بالجهود المتميزة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لضمان الحيادية والشفافية، مشيرا إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تعمل بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير الامتحانات بجميع اللجان، للتعامل الفوري مع أية شكوى، والعمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان والحيادية للطلاب.

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وأكد أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الامن تقوم بمجهودات كبيرة في توزيع وتسليم أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة على اللجان الفرعية، وضمان وصولها في مواعيدها المحددة في سرية وأمان بالتعاون والتنسيق بين جهات متعددة، حتى تصل الورقة للطالب في لجنته.