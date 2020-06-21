شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية بالإسكندرية: المحافظ يتفقد لجان «الزهراء الرسمية»..وزحام أمام المدارس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان الثانوية العامة في الإسكندرية، اليوم الأحد، زحاما شديدا أمام المدارس وتكدس الطلاب وأولياء الأمور، منذ الصباح، أمام اللجان، وتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمرور بنقاط الوقوف التي تم تحديدها على الأرض كمسافة أمان بين كل طالب وآخر.

وأجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية للجان مدرسة مجمع الزهراء الرسمية للغات التابعة لإدارة غرب الاسكندرية التعليمية، يرافقه يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، للتأكد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومدى الالتزام من جانب الطلاب والمراقبين.

كما اصطف المئات من أولياء الأمور أمام المدارس ملتزمين بالإجراءات الوقائية ومرتدين الكمامات للاطمئنان على أبنائهم قبل الدخول إلى اللجان.

ووضعت مديرية التربية والتعليم، ١٦٢ بوابة تعقيم في أماكنها المحددة، منها ١٤٥ أمام اللجان و١٧ بوابة لديوان المديرية ودواوين الإدارات والكنترولات ولجنة الإدارة ولجان التقدير، وكذلك أجهزة الكشف الحراري وكافة مستلزمات الحماية والتعقيم من الكمامات بمختلف أنواعها وجوانتيات وأكياس (جل) وأجهزة أحذية وأكياس أحذية للمعلمين والطلاب، وتم توزيع هذه المستلزمات على الإدارات التعليمية الثماني.

ويبلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحان بالإسكندرية 47180 طالبًـا وطالبة بجميع الشُّعب يؤدون امتحاناتهم أمام 146 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثمانية.

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محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الثانوية العامة

محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الثانوية العامة

محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الثانوية العامة

محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الثانوية العامة

محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الثانوية العامة

محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الثانوية العامة