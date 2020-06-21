شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بلجان امتحانات شهادة الثانوية العامة، بمدرسة أحمد عرابي الإعدادية بنين التابعة لإدارة شرق الزقازيق، والتي تضم 18 لجنة امتحانية تستوعب 251 طالب لأداء الإمتحان اليوم في مادة اللغه العربية.

اطمأن المحافظ على إجراءات دخول الطلاب للمدرسة لأداء الإمتحان، وذلك بعد مرورهم من بوابة التعقيم وخضوعهم لقياس درجة الحرارة بمعرفة جهاز الكشف الحراري، مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإحتياطات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وجميع المشاركين في العملية التعليمية.

كما اطمأن المحافظ على توافر الكمامات والقفازات الواقية، والمطهرات بكميات كبيرة داخل المدرسة وتوزيعها على الطلاب والمراقبين كإجراء إحترازي لمواجهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره.

شدد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة تواجد، طبيب وزائره صحية وتجهيز غرفه عزل داخل كل مدرسة للتعامل مع أي حالات إشتباه أو الإصابه بالفيروس خلال فترة الامتحانات، مشددًا على ضرورة تخصيص حجرة آمنة بكل مدرسة لتجميع النفايات الطبية داخل أكياس حمراء تقوم مديرية الصحة بنقلها للمدفن الصحي طبقاً للإشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن.

ناشد محافظ الشرقية أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عدم التواجد بمحيط اللجان الإمتحانية، والحد من أي تجمعات أمام المدارس، حرصاً على الصحة العامة وتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الإمتحان .

من جانبه أشار رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكنترول، وتجهيز الإستراحات المخصصة للمشرفين على الإمتحانات، لافتا إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 44 ألف و788 طالب وطالبة، مقسمين إلى 17 ألف و564 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، و20 ألف و122 طالب وطالبة بشعبة العلمي علوم، و7 آلاف و102 طالب وطالبه بشعبه العلمي رياضة وذلك أمام 162 لجنة رئيسية.

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