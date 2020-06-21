شكرا لقرائتكم خبر عن بصحبة رئيس الوزراء.. وزير التعليم يتابع سير عمليات امتحانات الثانوية العامة من «غرفة العمليات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سير أعمال أول أيام الامتحانات بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، على التواصل مع مديري المديريات التعليمية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها الوزارة بشأن فتح لجان الامتحان في تمام الساعة الثامنة صباحًا، كما شدد على الالتزام بإجراءات توزيع مواد التعقيم على الطلاب والمعلمين.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت جميع مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس لحماية أبنائنا الطلاب والحفاظ علي سلامتهم.

ويؤدي 652 ألف و289 طالب/طالبة، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بعدم التكدس أمام اللجان حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

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وأعلنت الوزارة أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوي خاصة بالامتحانات وهي كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.

وزير التربية والتعليم يتابع سير عمليات امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات الوزارة

شوقي: وزارة التربية والتعليم وفرت كافة أدوات التعقيم للحفاظ على سلامة أبنائنا الطل