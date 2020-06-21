شكرا لقرائتكم خبر عن علامات إرشادية لتنظيم الدخول.. وتوزيع مياه معدنية على طلاب الثانوية بجنوب سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء، في اليوم الأول لانطلاق ماراثون الثانوية العامة، انتظام في عملية دخول الطلاب والطالبات، حيث تم وضع علامات إرشادية لتنظيم دخولهم بدون زحام أو تكدس ومن خلال بوابات التعقيم الذاتية التي عملت بكفاءة عالية في اليوم الأول.

وقام محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، بالتواجد أمام لجان الامتحانات منذ الساعة الثامنة صباحا، للإشراف على عملية تنظيم دخول الطلاب، كما قام أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، بالتواجد أمام لجنتي الزهور الثانوية والأمل التجريبية للتأكد من انتظام دخول الطلاب والطالبات بدون زحام وتكدس حيث يؤدي امتحان الثانوية العامة في لجنة الزهور الثانوية ١٨٠ طالبة، وفي لجنة الأمل التجريبية ١٦٢ طالبا وطالبة.

كما قامت قوات الشرطة بإغلاق الشوارع أمام اللجان ومنع دخول السيارات والأفراد محيط اللجان مع تواجد سيارة إسعاف أمام كل لجنة وتواجد طبيب في كل لجنة،

وقام مجلس مدينة طور سيناء بتوزيع زجاجات المياه المعدنية على الطلاب التي قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، توزيعها على الطلاب والمراقبين وكلف مجالس المدن بشرائها وتوزيعها على الطلاب.

توزيع مياه معدنية علي طلاب الثانوية بجنوب سيناء

توزيع مياه معدنية علي طلاب الثانوية بجنوب سيناء