شكرا لقرائتكم خبر عن عمال فندق سياحي بالبحر الأحمر يحررون محضرًا ضد الإدارة بسبب «فصلهم التعسفي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرر عدد من العاملين بأحد الفنادق السياحية الشهيرة بمدينة القصير بالبحر الأحمر، الأحد، بلاغًا بقسم شرطة السياحة وحمل المحضر رقم 3 أحوال يتهمون فيه إدارة فندق «راديسون» القصير بالفصل التعسفي لهم وعدم تعويضهم عن هذا الفصل التعسفي بحقوقهم المالية، وارسال إدارة الفندق خطابات فصل مسبقة للعاملين بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٠ على أن يكون آخر يوم عمل يوم عمل لهم يوم ٣٠/٦/٢٠٢٠ وعدم صرف مقابل خدمة ١٢٪ عن شهر مارس وقدم العمال صورة من خطابات الفصل من الفندق مع المحضر المحرر.

وطالب العمال المتضررون من فصلهم التعسفي بتدخل الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار للتحقيق مع مسؤولي الفندق في واقعة الفصل التعسفي للعمالة وعدم صرف حقوقهم المالية بفترة عملهم السابقة بالفندق.

كان الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار قد حذّر خلال زيارته الأخيرة للغردقة من أي عمليات تسريح للعمالة بالفنادق والقرى السياحية، وأكد أنه سيتم اتخاذ قرار فوري بإغلاق الفندق في حالة ثبوت مخالفة تسريح العمالة، وكلف وزير السياحة، عبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير للتفتيش والرقابة على الفنادق بالتحقيق في واقعة تسريح العمالة بأحد فنادق القصير.