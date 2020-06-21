شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالمنيا تتبرع بمليون جنيه لدعم حساب مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالغرفة التجارية بالمنيا وبدورها المجتمعي في الوقوف بجانب أبناء المحافظة لمواجهة فيروس كورونا .
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، لوفد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا برئاسه أحمد راضي مخلوف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والأعضاء أحمد حسن أبو الليل، والمهندس وائل على قطب، وهشام طلعت عزام، ومصعب مهنى، وأيمن عبدالرحمن الأفندي .
وأعلن أحمد راضي مخلوف رئيس مجلس الإداره عن تبرع الغرفة التجارية بمبلغ مليون جنية دعما لمحافظة المنيا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
من جانبه عبر المحافظ، عن سعادته باستجابة الغرفة التجارية بالمنيا للمبادرة التي أطلقتها المحافظة، للتبرع على حساب رقم 22100111، لمجابهة التداعيات الناجمه عن أزمة فيروس كورونا المستجد، في إطار التكاتف بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع، مشيراً إلى أن تبرع الغرفة التجارية بالمنيا يعد نموذجًا يُحتذى به في مجال المساهمة المجتمعية ودعم جهود الدولة التي لا تدخر جهدُا لتحقيق التنمية ومجابهة أية أزمة قد يمر بها الوطن والمواطن، لاسيما في ظل الظروف الراهنة مع تداعيات أزمة فيروس كورونا.
ومن جانبه، قال أحمد راضي مخلوف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا، أن التبرع جاء في إطار حرص الغرفة على القيام بدورها المجتمعي في الوقوف بجانب أبناء محافظة المنيا في مواجهة فيروس كورونا، وكذلك التخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة الأولى بالرعايه، مؤكداً أن الغرفة التجارية جزء من المجتمع المصري ولابد أن يكون لها دور إيجابي في مواجهة الأزمات، وكذلك تعزيز الدور المجتمعي، وأهمية التكاتف بين أبناء المجتمع من أجل العبور من أزمة كورونا بأقل الخسائر.
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