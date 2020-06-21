شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالمنيا تتبرع بمليون جنيه لدعم حساب مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالغرفة التجارية بالمنيا وبدورها المجتمعي في الوقوف بجانب أبناء المحافظة لمواجهة فيروس كورونا .

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، لوفد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا برئاسه أحمد راضي مخلوف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والأعضاء أحمد حسن أبو الليل، والمهندس وائل على قطب، وهشام طلعت عزام، ومصعب مهنى، وأيمن عبدالرحمن الأفندي .

وأعلن أحمد راضي مخلوف رئيس مجلس الإداره عن تبرع الغرفة التجارية بمبلغ مليون جنية دعما لمحافظة المنيا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه عبر المحافظ، عن سعادته باستجابة الغرفة التجارية بالمنيا للمبادرة التي أطلقتها المحافظة، للتبرع على حساب رقم 22100111، لمجابهة التداعيات الناجمه عن أزمة فيروس كورونا المستجد، في إطار التكاتف بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع، مشيراً إلى أن تبرع الغرفة التجارية بالمنيا يعد نموذجًا يُحتذى به في مجال المساهمة المجتمعية ودعم جهود الدولة التي لا تدخر جهدُا لتحقيق التنمية ومجابهة أية أزمة قد يمر بها الوطن والمواطن، لاسيما في ظل الظروف الراهنة مع تداعيات أزمة فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال أحمد راضي مخلوف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا، أن التبرع جاء في إطار حرص الغرفة على القيام بدورها المجتمعي في الوقوف بجانب أبناء محافظة المنيا في مواجهة فيروس كورونا، وكذلك التخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة الأولى بالرعايه، مؤكداً أن الغرفة التجارية جزء من المجتمع المصري ولابد أن يكون لها دور إيجابي في مواجهة الأزمات، وكذلك تعزيز الدور المجتمعي، وأهمية التكاتف بين أبناء المجتمع من أجل العبور من أزمة كورونا بأقل الخسائر.

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