شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام 4740 طالب وطالبة في امتحانات مادة «الفقه» بـ«أزهر المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، انتظام 4740 طالب وطالبة داخل 25 لجنة عامة من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، لأداء امتحان مادة الفقه بالثانوي الأزهري.

قام «طلب» بجولة تفقدية لعدد من لجان الامتحانات بمدينة المنيا، وعدد من مراكز المحافظة للاطمئنان على سير الامتحانات، مؤكدا على اتباع الإجراءات المتعلقة بالمراقبة والتعقيم والتطهير، محذرا من التراخي أو التهاون، وإحاله المخالفين للتحقيق .

من جانبه قال الشيخ على حسن، مدير الامتحانات بالمنطقة الأزهرية، أنه تم تخصيص 25 لجنة عامة، لاستقبال 4740 طالب وطالبة، وتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات وتلقي شكاوي الطلاب وأولياء الأمور.