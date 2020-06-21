شكرا لقرائتكم خبر عن فض التجمعات ووضع حراسة أمام كل مدرسة مخصصة للثانوية للعامة بالمنوفية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام خالد النمر، رئيس مركز ومدينة قويسنا، صباح الأحد، بالمرور على المدارس التي تشكل بها لجان امتحانات للثانوية العامة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وتم وضع حراسة من قوات الشرطة أمام كل مدرسة لتوفير التأمين اللازم، كما تم فض تجمعات من أولياء الأمور أمام المدراس.

فض التجمعات ووضع حراسة امام كل مدرسة مخصصة للثانوية للعامة بالمنوفية

فض التجمعات ووضع حراسة امام كل مدرسة مخصصة للثانوية للعامة بالمنوفية

فض التجمعات ووضع حراسة امام كل مدرسة مخصصة للثانوية للعامة بالمنوفية

فض التجمعات ووضع حراسة امام كل مدرسة مخصصة للثانوية للعامة بالمنوفية