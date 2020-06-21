شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد متواصل لغرفة عمليات الثانوية العامة ومتابعة اللجان بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، أن غرفة العمليات المحلية بديوان المديرية في حالة انعقاد متواصل للاطمئنان على انتظام العمل داخل جميع اللجان على مستوى محافظة المنوفية.
وأكد «سويد» أن الغرفة تتواصل على مدار الساعة مع كافة غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر لتلقي أية بلاغات أو شكاوى طارئة لحلها فورًا.
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