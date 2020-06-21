شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة في اليوم الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، صباح الأحد، انتظام سير الامتحانات بجميع لجان الثانوية العامة بنطاق المحافظة.

وقال «أبوليمون» في تصريحات صحفية، الأحد، إن غرفة عمليات المحافظة تتابع باستمرار بالتنسيق مع غرف عمليات مديرية التربية التعليم وغرف العمليات الفرعية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي معوقات، مشددًا على اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية في ظل تداعيات فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة الطلاب .

أفاد الدكتور أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم، بانتظام سير الامتحانات في كافة اللجان، والتأكد من توزيع وتسليم أوراق الامتحانات وضمان وصولها في مواعيدها المحددة، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية ومديرية الصحة في تطبيق الإجراءات الاحترازية مؤكدا على عدم وجود ما يعكر صفو الامتحانات.

بدأت اليوم امتحانات الثانوية العامة بمادة اللغة العربية على مستوى جميع المدارس، كما أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 32 ألف و305 طالب وطالبة موزعين على عدد 101 لجنة أساسية و19 لجنة احتياطية، وتم التنسيق مع مديرية الأمن بشأن تأمين أعمال الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة على مدار 24 ساعة، والتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير المستلزمات الوقائية والتعقيم اللازم للطلاب والعاملين وتوفير مخزون استراتيجي بمحطات الوقود لتوفير الوقود اللازم للمركبات المخصصة لأعمال الامتحانات والتنسيق مع مديرية الكهرباء لعدم قطع الكهرباء حرصًا على مصلحة الطلاب.