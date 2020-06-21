شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. «تجارية الإسكندرية» تناقش الوضع الاقتصادي في ظل كورونا عبر تطبيق zoom والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برعاية أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، ندوة جديدة عبر تطبيق zoom، تحت عنوان «اقتصاد مختلف في عالم مختلف»، اليوم الأحد.

ويشارك في الندوة، الدكتور خالد حنفي، أستاذ الاقتصاد ووزير التموين والتجارة الداخلية السابق، وأمين عام غرف التجارة والصناعة العربية، والدكتور شريف دلاور، المفكر والخبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ورئيس غرف دول البحر المتوسط.

وتدير الندوة ريهام عادل، رئيس لجنة تنمية وإدارة الموارد البشرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية. ويستعرض المشاركون التعرف بشكل أكثر وضوحا على الوضع الاقتصادي الحالي، وكيفية تطوير الأعمال في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.