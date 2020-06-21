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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي بطوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة طوخ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، قادها العميد فوزي عبدربة مأمور المركز ومحمد يسن نائب رئيس المدينة، وإيهاب مهدي رمضان رئيس وحدة قرية ترسا، عن تنفيذ 73 حالة صادر بهم قرارات إزالة بمساحة 1820 م تقريباًـ وتنفيذ 4 قرارات إزالة لصالح هندسة رى طوخ وأعمال الحملة مستمرة مستهدفة القرارات الجديدة وكذلك الحالات التي لم يتقدم أصحابها على تصالح.
ويأتي ذالك في إطار توجيهات محافظ القليوبية بشأن التصدى للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.
وأكد المحافظ على تحويل المتعدين للنيابة العسكرية لإنفاذ القانون، موجهًا رؤساء المدن بالمرور اليومي لرصد أي حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة المخالفات في المهد وعدم التهاون في حق الدولة حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.
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