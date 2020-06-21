شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل غرفة إدارة الأزمات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن البدء في تفعيل غرفة إدارة الازمات، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن بدأت اليوم الأحد، مشدداً على استمرار حملات التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة، والبالغ عددها 133 لجنة على مستوى المحافظة.

شدد المحافظ، على ضرورة استمرار حملات النظافة والتطهير والتعقيم اليومية بنطاق مراكز المحافظة، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موجهاً باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، وجاهزية المدارس، وتجهيز الفصول، وأعمال النظافة، والتعقيم، لاستقبال الطلاب البالغ عددهم 36 ألف و143طالب وطالبة.

من جانبها واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أعمال النظافة والتطهير بالمدارس التي بها لجان للثانوية العامة، وتركيب التندات وبوابات تعقيم، ورفع الإشغالات أمام اللجان، وتطهير وتعقيم الشوارع المحيطة بها.

كان المحافظ قد كلف وكيل وزارة التربية والتعليم، بتشكيل لجان للمرور ومتابعة الاستعدادات النهائية لإجراء الامتحانات، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل من الإدارات التعليمية، لمتابعة اللجان وضمان عدم التكدس أو التزاحم، مشدداً على ضرورة استمرار تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس، والنظافة العامة للفصول.

كما شدد المحافظ على تذليل كافة العقبات وتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، مع التأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقية.

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حتي آخر لحظة.. المنيا تواصل حملات التشديد على لجان الثانوية العامة (صور)

حتي آخر لحظة.. المنيا تواصل حملات التشديد على لجان الثانوية العامة (صور)

حتي آخر لحظة.. المنيا تواصل حملات التشديد على لجان الثانوية العامة (صور)

حتي آخر لحظة.. المنيا تواصل حملات التشديد على لجان الثانوية العامة (صور)

حتي آخر لحظة.. المنيا تواصل حملات التشديد على لجان الثانوية العامة (صور)

حتي آخر لحظة.. المنيا تواصل حملات التشديد على لجان الثانوية العامة (صور)

حتي آخر لحظة.. المنيا تواصل حملات التشديد على لجان الثانوية العامة (صور)