شكرا لقرائتكم خبر عن صفحات الغش تتداول صورًا لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تداولت صفحات الغش الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، واتساب، تيليجرام» صورًا زعمت أنها لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة المنعقد حاليا. وبدأ الطلاب تداول الأسئلة والإجابات بعد مرور ما يقرب من 50 دقيقة من بدء اللجنة. وبدأت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تتبع الصور المتداولة للتأكد من صحتها والكشف عن هويتها وتطبيق الإجراءات القانونية على المتسببين عن الواقعة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 53,758

تعافي 14,327

وفيات 2,106

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