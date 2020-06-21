الارشيف / أخبار مصر

انتهاء اليوم الاول لامتحانات الثانوية الازهرية بمادة الفقه للقسم العلمى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء اليوم الاول لامتحانات الثانوية الازهرية بمادة الفقه للقسم العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

انتهت الآن لجنة الثانوية الأزهرية، حيث ادى طلاب القسم العلمى امتحان مادة الفقه والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر، وسط إجراءات وقائية مشددة حفاظا على الطلاب من انتشار .

 

يذكر ان أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019/2020، عدد طلاب القسم الأدبي بنين 50602 وطلاب الأدبي فتيات 34633 بإجمالي 85235 بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وطلاب القسم العلمي فتيات 18029 بإجمالي 43156 طالب بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالب، وبإجمالي عام 128495 طالب تقدموا للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.

Advertisements

 

 

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالب، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب في اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات، مؤكدا عدم وجود أي اعتذارات عن التقدم لأداء لامتحانات من قبل الطلاب حتى تاريخه.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء اليوم الاول لامتحانات الثانوية الازهرية بمادة الفقه للقسم العلمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا