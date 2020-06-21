شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: زيادة ضخ اللحوم والسلع بمنافذ المجمعات لتلبية احتياجات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة ضخ منتجات الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن بالمنافذ وفروع والشركات لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار مخفضة وفقا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية .

كان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد كشف استمرار تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر"، لصالح المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، وأنه من خلال رقم هاتف المحمول يستطيع المواطن الحصول على الخدمات إليكترونيا من خلال الموقع خاصة استخرج بطاقات بدل التالف الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات وإبلاغهم بأى شىء يفيدهم عن منظومة الدعم وانه .

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كما كشف التقرير عن أنه تم تسجيل ما يقرب من 10 ملايين رقم محمول صحيح حتى الآن لأصحاب البطاقات أو الأفراد المستفيدة من منظومة الدعم، وأن كل من يتلقون رسائل على بون صرف الخبز أو بون صرف السلع التموينية تفيد بكتابة رقم المحمول الدخول على موقع دعم مصر عليهم تسجيل أرقام محمول صحيحة بأسمائهم، حيث أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حريص على مصلحة المستفيدين من منظومة الدعم واستخدام التكنولوجيا تسهيلا للإجراءات ولراحة المستفيدين من منظومة الدعم، وأن هناك بعض أصحاب البطاقات التموينية لا يتلقون أى رسائل على بونات صرف الخبز أو بونات صرف السلع تفيد بكتابة رقم المحمول على موقع دعم مصر، وهما من يوجد لهم بالفعل أرقام محمول مسجلة وصحيحة.