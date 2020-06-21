شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان: أبرز أنواع التدخين فى دراما 2020 السجائر بنسبة 60% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى - نتائج المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تـحليل التناول الدرامى لمشكلة التدخين وتعاطى المواد المخدرةرمضان 2020 ، مقارنة بالسنوات الماضية حيث تم تخليل المضمون لعدد 24 عمل درامى هذا العام وان المساحة الزمنية لمشاهد التدخين كانت 4% من اجمالى المساحات الزمنية للأعمال الدرامية بعدما كانت 13% عام 2017 وبمتوسط 7.6% فى الثلاثة سنوات السابقة وهى الفترة من 2017 حتى 2019 وان من إبرز أنواع التدخين التى ظهرت فى الدراما السجائر بنسبة 60% والشيشة 38% وسيجار 18% وتدخين اليكترونى 1% وبايب1% حيث قد يتضمن المشهد الواحد على اكثر من منتج.

وأوضح " عثمان" أن المساحة الزمنية لمشاهد الكحوليات وتعاطى المخدرات كانت 1.5% من اجمالى المساحات الزمنية للأعمال الدرامية بعدما كانت 4% % عام 2017 وبمتوسط 2.3 % فى الثلاثة سنوات السابقة وهى الفترة من 2017 حتى 2019 وان من إبرز أنواع المخدرات التى ظهرت فى الدراما هذا العام الكحوليات بنسبة 80% والهيروين 19% والحشيش 12% والمواد المخدرة 2% ، حيث قد يتضمن المشهد الواحد على اكثر من مادة مخدرة

واستعرض عثمان الاعمال الدرامية التم دعمت قضية مشكلة المخدرات فى دارما رمضان 2020، حيث عرضت أسباب الوقوع في مشكلة التعاطي والإدمان وايضاً تداعيات التعاطي والإدمان على الفرد وأسرته والمجتمع، كما انها لم تعرض مشاهد تعليمية او ترويجية للثقافة المغلوطة الخاصة بالتعاطي، كذلك عرض مشكلة الاتجار بالمخدرات.

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وأشار " عثمان " الى ان من ضمن الظواهر السلبية فى التناول الدرامى لقضية التدخين وتعاطى المخدرات عام 2020 هى كثافة مشاهد تعاطى الكحوليات في مسلسل 100 وش وبمختلف الأنماط الدرامية كما ان تدخين الإناث يمثل فى الدراما 20% من المدخنين فى حين ان النسبه فى الواقع 1.5% من اجمالى المدخنين .

وأكد أن " عثمان " أن هناك استجابة كبيرة من كتاب الدراما لدعم قضية الإقلاع عن الإدمان، ووجه الشكر للرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية حسام صالح لما تقوم به المتحدة من جهد كبير لدعم قضية المخدرات فى الدراما، لافتا إلى المعتقدات الخاطئة حول تعاطى المخدرات التى ظهرت فى دراما رمضان 2020 بأنه سلوك اعتيادى ونسيان الهموم وخفة الظل ومساعدة على التركيز ومسكن للألم.

حضر اللقاء كل من عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وحسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية والكابتن مجدى عبد الغنى وأيمن عبد عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ للمؤسسات الأهلية، ومجدى لاشين رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

