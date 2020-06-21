شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور ابراهيم ناجى الشهابى نائب محافظ الجيزة ، مقر لجان امتحانات الثانوية العامة الكائنة بنطاق أوسيم ، حيث وصل إلى مقر مدرسة برطس الإعدادية ، وذلك بهدف الاطمئنان على سير عملية الامتحانات ، والوقوف على الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان.

ورافق نائب محافظ الجيزة فى الجولة التفقدية عدد من قيادات محافظة الجيزة ،و اللواء محمد عبد الحميد حميد رئيس مجلس مدينة أوسيم ، وعدد من قيادات الأمن بمركز شرطة اوسيم .

وحرص الشهابى خلال جولته على تفقد غرف العزل داخل المدرسة ، ودورات المياه للتأكد من تطبيق كافة إجراءات الوقاية كما تفقد لجان الامتحانات للتأكد من عمليات التهوية وتوفير المناخ الامن للطلاب.

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020 ، اليوم الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.