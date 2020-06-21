شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة شرطة واسعاف يتجولان أمام مقرات لجان الثانوية العامة بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت منذ قليل، لجنة الثانوية العامة بمدرسة الحى الثانى الرسمية لغات، وصول سيارة إسعاف،وسيارة شرطة، وذلك للاطمئنان على سير عملية الامتحانات، وأحوال الطلاب داخل المدرسة.

وأكدتا سيارة الشرطة والإسعاف، لمسؤولى اللجنة، انهما يتابعا الأوضاع فى لجان مدينة 6 أكتوبر.

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