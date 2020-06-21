شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة ويؤكد: تشديد الإجراءات لمنع زيادة الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجرى اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية على عدد من المدارس بالجيزة، لمتابعة اجراءات الوقاية التى تنفذها اجهزة الدولة لحماية الطلاب من فيروس كورونا بالتزامن بدء ماراثون الثانوية العامة.

واكد محافظ الجيزة ان المحافظة بها اصابات عالية والجميع يعلم ذلك وهو ما استدعى تشديد الإجراءات لمنع زيادة الإصابات، مشيرا إلى انه بالتزامن مع اجراء امتحانات الثانوية العامة يتم تنفيذ عدة اجراءات وقائية للحفاظ على التباعد وحماية الطلاب.

واضاف راشد ان الدولة اتخذت كافة الاجراءات لحماية الطلاب، خاصة مع ظروف كورونا، ويتم تنفيذها من خلال وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع اجهزة الدولة .

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020 ، اليوم الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

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وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.