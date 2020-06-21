شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر وزيرة التضامن لإعلان نتائج تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس محلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لإعلان نتائج المرصد الإعلامى للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2020، ومقارنتها بالأعوام الثلاثة الماضية بالتزامن مع احتفال الصندوق ضمن سلسلة فعاليات بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة المخدرات والذى يحتفى به العالم فى نهاية شهر يونيو من كل عام، لافته إلى أن الدراما حققت هذا العام نتائج إيجابية فى تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالسنوات الماضية .
حضر اللقاء كل من عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وحسام صالح الرئيس التنفيذى لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية والكاتب أيمن سلامة "كاتب مسلسل لما كنا صغيرين " والكاتب محمد عادل "كاتب مسلسل خيانة عهد" والفنانة يسرا والكابتن مجدى عبد الغنى والكاتب احمد عادل وأيمن عبد عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ للمؤسسات الأهلية.
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