شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر لطلاب الثانوية: منح درجات الرأفة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الشيخ صالح عباس وكيل الازهر الشريف ،صباح اليوم ،لجان معهد العبور ،للاطمئنان على سير الامتحانات التى انطلقت اليوم الاحد، واطمئن وكيل الازهر على اجراءات الوقاية وإلتزام القائمين على الامتحانات بتطبيق الاجراءات والتزام الطلاب بتطبيقها ايضا.

وخلال تفقده كشف الشيخ صالح عباس ،وكيل الازهر،ان هذا العام سيراعى التصحيح ودرجات الرأفة لاقصى درجة ،وطالب وكيل الازهر بعدم اصطحاب الهاتف المحمول نهائيا وتركه بالمنازل ،حيث انه لن يسمح بدخوله مقر اللجان نظرا لكونه قد يكون مصدرا لنقل الفيروس حيث خصصت له صناديق يضع فيها الطالب هاتفه مشيرا الي ان تلك الصناديق قد تكون ملوثة.

وشدد وكيل الازهر خلال جولته على استخدام اعضاء اللجان لكافة الامكانيات التى وفرها الازهر من اجهزة كاشفة للمعادن واجهزة الكشف الحرارى والكمامات والجوانتي والمطهرات وذلك لضمان سلامة الطلاب واعضاء اللجان.

واضاف وكيل الازهر ان الاسئلة في مستوى جميع الطلاب واطمئن من الطلاب على عدم وجود شكوى من صعوبة الاسئلة ،كما كشف انه سيتم اعطاء كل طالب كمامة كل اسبوعين حيث ان تلك الكمامات يمكن تطهيرها واعادة استخدامها مرة أخرى.

وطالب وكيل الأزهر الطلاب بعدم المصافحة أو المعانقة ويكفى السلام عن بعد ، كاشفاً أنه تم توجيه رؤساء اللجان بضرورة التأكد من نظافة مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بحيث يتم تعقيمها وتطهيرها قبل وبعد أداء كل امتحان، وإلزام الطلاب و العاملين باللجان بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوفير كل سبل الحماية من فيروس كورونا وتوزيعها على الجميع. كما تم التنبيه على التعامل الفوري مع اى حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا قد تظهر داخل اللجان ، و يلتزم أعضاء لجان امتحانات الثانوية بالحضور قبل اللجان بساعة ونصف للمساعدة في توجيه الطلاب، و توفير مكانين بديلين احتياطين لمقار امتحانات الثانوية تحسبا لحدوث أي ظروف طارئة حتى وإن استدعى الأمر الاستعانة ببعض مدارس التعليم العام. وحظر تجمع أولياء الأمور أو غيرهم في محيط لجان امتحانات الثانوية والتصدى القانوني لاى محاولات للغش، توفير عدد من المعلمين في أماكن قريبة من اللجان تحسبا لسد العجز بأى لجنة خاصة في الأيام الأولى. Advertisements