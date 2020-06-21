محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، تعليقا على واقعة إصابة أحد رؤساء لجان الثانوية العامة بـ"كورونا"، إن هناك تعليمات بالتعامل مع المشاركين في أعمال الثانوية العامة، وفي حال وجود أي اشتباه بفيروس كورونا يتم استبدال أي شخص يعمل بمنظومة الامتحانات تظهر عليه الأعراض، ويتم تكليف بديل له ليؤدي العمل.
كانت أنباء تدوولت، اليوم الأحد، عن إصابة أحد رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بـ"كورونا"، ونقله إلى المستشفى.
وقال حجازي، في تصريحات صحفية أدلى بها، إنه تم اتخاذ إجراء تعقيم فوري للجنة الامتحانات؛ حرصًا على سلامة وصحة العاملين باللجنة التي يتم فيها اكتشاف الحالة المصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لـ"التعليم" على إصابة رئيس لجنة بامتحانات الثانوية بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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