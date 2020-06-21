الفلوس في الـATM.. "القوى العاملة" تخاطب العمالة غير المنتظمة مستحقي الـ500 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، مخاطبًا الفئات المستحقة صرف الـ500 جنيه من العمالة غير المنتظمة: أطالبكم بعدم الزحام أمام ماكينات الصرف البالغ عددها 14 ألف ماكينة على مستوى الجمهورية، كون الصرف يعمل طوال اليوم؛ لصرف نحو مليون و600 ألف و216 عاملًا، أكثر من 800 مليون جنيه.

ووجه سعد، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، رسائل جديدة إلى الفئات المستحقة صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من وباء كورونا.

وناشد المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة المستحقين عدم الذهاب للصرف إلا بعد التأكد من وصول رسالة نصية من وزارة الاتصالات على تليفون المستحق قبل ميعاد الصرف بـ48 ساعة لعدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، وحفاظًا على سلامة الجميع من وباء كورونا المستجد، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي يروجها البعض بشأن المنحة وفتح باب التسجيل مرة أخرى.

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وتابع سعد: "الفلوس جاهزة بدءًا من اليوم في أي وقت عبر ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية ولمدة 5 أيام، ومش عايزين الناس تتزاحم على الماكينات؛ حفاظًا على صحة الجميع".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة أن الحكومة قسمت عدد العمالة غير المنتظمة إلى 5 دفعات؛ لمنع التكدس على ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى تحديد عدد المستحقين للصرف يوميًّا ويبلغ نحو 260 ألف عامل مستحق في اليوم الواحد.

وبدأت الحكومة، اليوم الأحد ولمدة 5 أيام خلال الأسبوع الجاري، في صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من وباء فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 500 جنيه.

يشار إلى أن مواعيد الصرف المذكور أعلاه، مدة مناسبة خاصة أن تلك الفترة لن يكون فيها أي صرف لأي حسابات سوى "للعمالة غير المنتظمة"، وعليه يمكن تلافي الزحام على الفروع وضمان سرعة وسهولة الصرف؛ حرصًا على سلامة المواطنين والعاملين.