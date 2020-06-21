وزير الإسكان: استرداد ١١ فداناً متعدى عليها بمدينة أسيوط الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم شن حملة مكبرة أسفرت عن استرداد وإزالة التعديات الواقعة علي مساحة ١١ فداناً داخل كردون مدينة أسيوط الجديدة، بمنطقة جنوب غرب، حيث تم إزالة زراعات مخالفة وبناءات عشوائية، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وبحسب بيان أكدت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، على الإدارات المختصة بالجهاز ضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدوري لإزالة أي تعديات على أراضي المدينة حفاظا على أملاك الدولة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي الدولة، ومخالفات البناء العشوائي، لمنع استغلال الظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، في ارتكاب أي مخالفة.