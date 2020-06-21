شاومينج تتحدى الوزارة.. تداول إجابات امتحان العربي للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

نشرت صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة اجابات بوكليت امتحان اللغة العربية بعد أقل من ساعة من بدء اللجان.

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة 1 ظهرًا.

تداولت صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، صورا تزعم أنها لامتحان اللغة العربية للشهادة الثانوية.

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ونشرت الصفحة صورا، بعد مرور اقل من ساعة من زمن الامتحان.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، امتحانات الثانوية، ويؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية في تمام الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة ١ ظهرا.

واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس، لحماية الطلاب من العدوى.