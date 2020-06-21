أخبار مصر | محافظ الجيزة من أمام لجان الثانوية: لدينا أعداد كبيرة من مصابي كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة من أمام لجان الثانوية: لدينا أعداد كبيرة من مصابي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات الإحترازية، لتأمين الطلبة خلال أدائهم امتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت صباح اليوم.

وقال "راشد" أثناء جولته التفقدية لبعض المدارس بمحافظة الجيزة، أن المحافظة تمتلك عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا، ولكن الدولة أخذت كافة احتياطتها، لحماية الطلاب من انتقال وباء كورونا بينهم.

وناشد محافظ الجيزة، المواطنين بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وترك مسافات وارتداء الكمامات، لتمر الامتحانات على مايرام.

وتمنى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن نتنهي جائحة كورونا مع نهاية امتحانات الثانوية العامة، وتنحسر أعداد المصابين، وتعود عجلة الاقتصاد مرة أخرى وعودة الحياة الطبيعية للبلاد.

انطلاق ماراثون الثانوية العامة

بدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب اليوم الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتبدأ الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.

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وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

المسافات الآمنة

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

وعن موعد دخول الطلاب اللجان، قال الوزير: سيدخل الطلبة لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، مشيرًا إلى توزيع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.

وأوضح أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، متقدمًا بالشكر لوزارتي الصحة والداخلية، والمحافظين، لتعاونهم مع التربية والتعليم في عمليات التعقيم.