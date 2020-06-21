أخبار مصر | مدبولي يتفقد امتحانات الثانوية في مجمع مدارس الملك فهد بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدبولي يتفقد امتحانات الثانوية في مجمع مدارس الملك فهد بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح الأحد، سير أعمال أول أيام امتحانات الثانوية العامة، وذلك بمقر "مجمع مدارس الملك فهد الرسمي المتميز للغات" في مدينة نصر، بمشاركة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

ووصل رئيس الوزراء لمقر المدرسة حوالى الساعة الثامنة والنصف، حيث كان الطلاب قد بدأوا التوافد إلى اللجان.

وفور وصوله، حيا مدبولى الطلاب المصطفين لقياس درجة الحرارة بجوار سور المدرسة، ووجه لهم كلمات التشجيع، متمنيًا التوفيق فى آداء الامتحانات، كما طالبهم بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والنصائح الطبية الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان.

دخول الطلاب

عقب ذلك، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، دخول الطلاب المدرسة، حيث قام الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بشرح مراحل الدخول منذ مرور الطلاب ببوابات التعقيم، ثم تسليمهم الكمامات، ومواد التطهير، والأكياس البلاستيكية لوضعها حول الأحذية.

كما تفقد رئيس الوزراء، بعض اللجان داخل المدرسة قبل دخول الطلاب، حيث اطمأن على تطبيق الاجراءات الاحترازية فيما يخص التباعد بين الطلاب أثناء الجلوس.

فحص الحالات المصابة

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وشرحت وزيرة الصحة، مكونات غرفتي الكشف داخل المدرسة والمخصصتين لفحص الحالات التى تعانى أي أعراض، من جانب طبيب متخصص.

وحرص رئيس الوزراء على إنهاء جولته التفقدية بالمدرسة فى أقصر وقت ممكن، حيث لم تستغرق الجولة منذ لحظة وصوله المدرسة وحتى مغادرته، سوى 10 دقائق فقط، وذلك مراعاة للإجراءات الاحترازية وتقليل التزاحم، وتفادي التأثير على حسن سير الامتحانات.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة قامت بالتعاون والتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، في تأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وقال: إن إجراءات خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة والثانوية الفنية، تم وضعها بالتنسيق مع كافة القطاعات المختصة بالوزارة وبالتنسيق الكامل مع وكلاء وزارة التربية والتعليم في كافة محافظات الجمهورية، وذلك لضمان سلامة الطلاب والمشرفين على اللجان والقائمين على عملية التصحيح خلال فترة انعقاد الامتحانات.

تعقيم اللجان

وأشار إلى نقل ١٠٠ مليون منتج إلى اللجان، متضمنة كمامات وصل عددها إلى ٣٣ مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتي وأجهزة كشف الحرارة عن طريق ٣ ملايين سيارة نقل.

وأكد أن كل الإجراءات تمت بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، فضلا عن وزارة الصحة، بالإضافة إلى التنمية المحلية والمستشار العسكري في كل محافظة، لافتا إلى وجود غرفة عمليات بكل مديرية.

فيما أكدت وزيرة الصحة، الاستعداد الكامل للامتحانات من خلال تواجد الفرق الطبية من أطباء وتمريض وزائرات صحيات باللجان لمتابعة الحالة.