أخبار مصر | التضامن: بنك ناصر يسعي لتحقيق الشمول المالي بجانب دوره الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر التضامن: بنك ناصر يسعي لتحقيق الشمول المالي بجانب دوره الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي، أن البنك يقدم باقات متنوعة من الخدمات المصرفية التي تتناسب مع إحتياجات الأفراد والتي تشمل منتجات التجزئة بطاقات الائتمان، القروض الشخصية، قروض السيارات وجميع أنواع الودائع مثل الحسابات الجارية، حسابات التوفيروذلك طبقا لمتطلبات عملائها وطبيعة نشاطهم، وذلك لتقديم أفضل الخدمات البنكية المتميزة.

وأوضحت أن البنك يستهدف تحقيق الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية لجميع الفئات من العملاء لذلك حرص على إصدار باقة متنوعة من الأوعية الإدخارية تلبي احتياجات فئات العملاء المختلفة، سواء الحاليين أو المرتقبين.

وأضافت أن البنك يقدم حساب توفير معفي من أية مصاريف لتوفير منتج ادخاري امن يتناسب واحتياجات العملاء ومساعدتهم على ادارة اموالهم ومدخراتهم بشكل فعال وهو حساب استثماري تحت الطلب بعائد تحت التسوية وفقا لنتائج الاعمال وبدورية صرف سنوية او ربع سنوية حسب طلب العميل يتم فتحه للأفراد الطبيعيين والاعتباريين.

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وفي ذات السياق، قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب للبنك: إن البنك يسعى لتحقق أحد أهدافه الإستراتيجية لأن يصبح بنك الإدخار الأول في مصر ويتميز في خدمة العملاء ويصبح بنك كل المصريين لذلك قام بالتعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية بفتح حساب تحت مسمي "بنت الملك" وهو عبارة عن دفاتر استثمارية للفتيات بداية من سن 10 سنوات إلى 15 سنة، ليكون للفتاة مبلغ مناسب عندما تصل إلى سن الزواج تستطيع من خلاله تغطية نفقات الزواج التى تحتاجها بصورة كريمة ولائقة للفتاة وأسرتها مع الإعفاء الكامل من الرسوم الإدارية والبنكية وتم تخصيص موظف في كل فرع لتسهيل استخراج هذه الدفاتر بصورة ميسرة وسهلة.

وأوضح أن البنك أطلق عددًا من الأوعية الادخارية التي تتمثل في الشهادات والودائع بعائد سنوي يصل إلى 15.5%، وذلك في إطار حرص البنك على الاهتمام بكافة فئات المجتمع، والقيام بدوره المجتمعي تجاه كافة العملاء، حيث تم اصدارة شهادة رد الجميل لاصحاب المعاشات من سن 65 عام وما فوق بعائد 15.5% سنويا و15% شهريا.

كما تم إصدار شهادة للأطباء وطاقم التمريض بعائد 15.5% تعبيرا عن عمق الشكر والتقدير لجهود أطباء مصر ودورهم الملموس في ظل الظروف الراهنة، لأنهم خط الدفاع الأول في مواجهة ازمة فيروس كورونا وتبلغ مدة الشهادة عام بعائد 15.5% يصرف سنويًا، قيمة الوديعة تبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

وأكد عشماوي، حرص البنك على تنفيذ سياسة الشمول المالي وجذب عملاء جدد، لذلك قام بتقديم باقات متنوعة من الأوعية الادخارية لعملائه بما يتناسب مع جميع المستويات والفئات وبدورية صرف متعدده لضمان تلبية إحتياجات كافة العملاء ويكون للعميل حرية الاختيار بين مدد الودائع المختلفة، موضحا أن الودائع المطروحة بالبنك تتضمن ودائع 3 سنوات بعائد شهري 12%، وودائع بعائد ربع سنوي 12.25%،وودائع بعائد سنوي 12.75% بالإضافة الي ودائع لأجل 5 سنوات بعائد ربع سنوي 10.75% وعائد سنوي 11.5% وعائد شهري 10.5% وجميع الودائع تكون تحت التسوية حسب ما يتم تحقيقه من أرباح فعلية وفقا للشريعة الإسلامية.