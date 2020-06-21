أخبار مصر | بين تجمعات وعدم رضا.. انطلاق ماراثون الثانوية العامة وسط إجراءات وقائية (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر بين تجمعات وعدم رضا.. انطلاق ماراثون الثانوية العامة وسط إجراءات وقائية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق منذ قليل، ماراثون الثانوية العامة، الامتحانات الأشهر في تاريخ العملية التعليمية في مصر.

والتقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية، عددا من اللقطات من أمام أبواب اللجان التي خصصتها وزارة التربية والتعليم والتي أبدى أولياء الأمور عدم رضاهم عنها.

تجمعات أمام اللجان

ورصدت كاميرا بوابة الخليج 365، عددا كبيرا من التجمعات لأولياء الأمور وهو الأمر الذي كانت قد نبهت عليه الوزارة منذ مساء أمس وناشدت الأولياء عدم الحضور مع أبناءهم لضمان عدم وجود تجمعات وهو ما لم يلق استجابة كما توضح الصور.

كمامات وواقيات للقدم

كما رصدت عدسة الخليج 365 الطالبات داخل مدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية أحد مقار إنعقاد اللجان، حيث ارتدين الكمامات الواقية وواقيات القدم ولكن دون التباعد الاجتماعي المطلوب، وهو أحد أهم إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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بدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب اليوم الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتبدأ الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

المسافات الآمنة

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

وعن موعد دخول الطلاب اللجان، قال الوزير: سيدخل الطلبة لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، مشيرًا إلى توزيع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.

وأوضح أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، متقدمًا بالشكر لوزارتي الصحة والداخلية، والمحافظين، لتعاونهم مع التربية والتعليم في عمليات التعقيم.