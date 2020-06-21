أخبار مصر | فوضى وزحام أمام مدرسة المنيرة الإعدادية بوسط البلد قبل بدء امتحانات الثانوية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر فوضى وزحام أمام مدرسة المنيرة الإعدادية بوسط البلد قبل بدء امتحانات الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت حالة من الفوضي وعدم التنظيم، أمام مدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية، بوسط البلد، قبل بدء امتحانات الثانوية العامة.

ورصدت عدسة الخليج 365 مقطع فيديو لعدم انتظام الطلاب ولا إتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما رصدت "الخليج 365" ازدحام كبير لعدد من أولياء الأمور مع أبنائهم أمام المدرسة وكان هناك غضب بين أولياء الأمور بسبب التكدس الازدحامي بين الطلاب وعدم جود تنظيم

انطلاق ماراثون الثانوية العامة

هذا، وبدأت لجان امتحانات الثانوية العامة في استقبال الطلاب، حيث تفتح ابوابها للطلاب من الثامنة صباحا لتبدأ الامتحانات في العاشرة، صباح اليوم الأحد.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب بلغ 652 ألفا و289 طالبا وطالبة في الثانوية العامة، وبلغت عدد اللجان الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام عدد 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب.