شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر» يستنكرن تزاحم أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكرت حملة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم» زحام وتجمع أولياء أمور طلاب الثانوية العامة مع أبنائهم أمام اللجان في أول أيام أمتحانات الثانوية العامة.

وقالت عبير أحمد مؤسس الحملة، في تصريحات صحفية، إن تواجد وتزاحم أولياء الأمور أمام اللجان قد يساعد في الإصابة بعدوي فيروس «كورونا»، رغم وجود تعليمات وتشديدات بعدم ذهاب أولياء الأمور مع أبنائهم وانتظارهم أمام اللجان، منعا لنقل العدوي.

وناشدت أحمد جميع أولياء الأمور بعدم الذهاب مع أبنائهم وأنتظارهم أمام اللجان حفاظا على حياتهم، ومنعا من الإصابة بفيروس كورونا، ومناشدة المسؤولين بالتشديد على عدم تواجد أولياء الأمور وأي تجمعات أمام اللجان.

"أمهات مصر" يستنكرن تزاحم أولياء الأمور أمام اللجان في أول أيام الثانوية

"أمهات مصر" يستنكرن تزاحم أولياء الأمور أمام اللجان في أول أيام الثانوية