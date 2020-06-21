شكرا لقرائتكم خبر عن «#الثانوية_العامة» يتصدر «تويتر»: «هيمتحنوا في ظروف صعبة من كورونا وحر وتوتر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر هاشتاج #الثانوية_العامة، الأكثر تداولاً عبر موقع «تويتر»، مع بدء توافد طلاب على اللجان.

وجاءت الكثير من التعليقات تتنمي النجاح لهم، فقال أحدهم: «الله يكون في عون الجميع»، وقالت أخرى: «الله يحفظ كل طلاب الثانوية العامة ويوفقهم ويجبر بخاطرهم ويخلصوا سالمين معافين هم وأهاليهم».

وقالت أخرى: «طلبة الثانوية العامة هيمتحنوا في ظروف صعبة من كورونا وحر وتوتر ياريت ندعيلهم إن ربنا يكرمهم وميضعيش تعبهم ويرجعوا من امتحاناتهم سالمين من غير أي أذى».

وعلق آخر، قائلاً: «اللهم بحق هذه الساعة وفق طُلاب الثانوية العامة وارزقهم التذكير وقت النسيان واربط على قلوبهم وطمنهم وهون عليهم واجبر بخاطرهم برحمتك وكرمك يا الله اللهم وفق طلاب الثانويه العامة، ربي إن أيديهم وعقولهم وأعينهم قد أصابها الكلل والتعب فأكرمهم وحقق لهم كل مايتمنوه».

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت الأحد 21 يونيو، وتنهي 21 يوليو، ويؤديها 653 ألف و398 طالبا وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبدأت لجان امتحانات الثانوية العامة باستقبال الطلاب وإجراء المسح الحراري وقياس درجة الحرارة باستخدام الكواشف الحرارية، وكذلك توزيع الكمامات وأكياس الجل المطهرة وأغلفة الأحذية، والكحول وزجاجات المياه على الطلاب قبل دخول اللجان.

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