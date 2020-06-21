شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة.. ويرصد مكافآت للمتفوقين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على الاطمئنان على انتظام توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات والتأكد من عملية التعقيم والإجراءات المتبعة لتأمين آداء الطلاب للامتحانات.

حيث تفقد المحافظ، صباح اليوم، لجان امتحانات الثانوية العامة بالخارجة، وشدد على ضرورة تباعد الطلاب أثناء دخول اللجان والمرور على بوابات التعقيم وإجراء الكشف على درجات الحرارة واستلام الكمامات وادوات التعقيم المختلفة، بالإضافة إلى ضرورة منع أي تجمعات للطلاب وذويهم خارج اللجان بعد انتهاء الامتحان وذلك كاجراء احترازي للوقايه من فيروس كورونا.

محافظ الوادى الجديد يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة.. ويرصد مكافآت للمتفوقين (صور)

محافظ الوادى الجديد يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة.. ويرصد مكافآت للمتفوقين (صور)

وحث الزملوط الطلاب على التركيز اثناء الإمتحانات حتى يحصلوا على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة والجمهورية ووعدهم بتقديم مكافآت للطلاب الأوائل ولمن يحصل على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية أو المحافظة، بالإضافة إلى الالتزام الشديد بالإجراءات الوقائية والإحترازية، في ظل أن الإمتحانات تتم في ظروف مختلفة عن السنوات السابقة، والطلاب بإلتزامهم قادرين على تخطى تلك المرحلة وتحقيق التفوق، وشملت جولة المحافظ لجنة مدرسة ناصر، ونجيب محفوظ الثانوية بنات، والخارجة الثانوية بنات والمروة.

جدير بالذكر أن المحافظة تضم 12 لجنه تستقبل عدد 1841 طالب وطالبة، وتم توفير الكمامات والقفازات للطلاب قبل دخول اللجان بجانب توفير مياه معدنية لكل طالب، ومظلات داخل المدرسة لضمان التباعد قبل بدء الإمتحان .

محافظ الوادى الجديد يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة.. ويرصد مكافآت للمتفوقين (صور)

محافظ الوادى الجديد يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة.. ويرصد مكافآت للمتفوقين (صور)

محافظ الوادى الجديد يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة.. ويرصد مكافآت للمتفوقين (صور)