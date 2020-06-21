دون تطبيق الإجراءات الوقائية.. زحام شديد أمام لجان الثانوية العامة بالمنوفية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، زحاما شديدا أمام المدارس وتكدس الطلاب وأولياء للأمور من السابعة والنصف صباحاً، أمام اللجان حيث تم التنبيه على الطلاب بالحضور في الثامنة صباحاً أمام اللجان.

وقد اصطف العشرات من أولياء الأمور أمام المدارس دون نظام أو تطبيق أي إجراءات إحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كان اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية أصدر توجيهاً عاماً لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بشأن منع وجود أية تجمعات للمواطنين أو أهالي الطلاب خارج مقار لجان أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بدائرة المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية.

وشدد على توفير جو آمن وهادئ في محيط تلك المقار وتحقيق أعلى درجات الأمان لأبنائنا الطلاب للوصول بهم إلى بر الأمان خلال تلك المرحلة واتخاذ الإجراءات القانونية فور حدوث أية مخالفات أو تجاوزات.

دون تطبيق الإجراءات الوقائية..زحام شديد امام لجان الثانوية العامة بالمنوفية (صور)

دون تطبيق الإجراءات الوقائية..زحام شديد امام لجان الثانوية العامة بالمنوفية (صور)

دون تطبيق الإجراءات الوقائية..زحام شديد امام لجان الثانوية العامة بالمنوفية (صور)

دون تطبيق الإجراءات الوقائية..زحام شديد امام لجان الثانوية العامة بالمنوفية (صور)