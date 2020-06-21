شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر» تعلن شفاء 11 حالة من المصابين بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تعافي 11 حالة إصابة بفيروس كورونا وخروجها من مستشفيات العزل بالمحافظة بعد تحول حالتهم من إيجابية إلى سلبية. وأضاف أن «حالات التعافي والشفاء ارتفعت إلى 57 حالة منذ بداية تخصيص مستشفيات البحر الأحمر كمستشفيات للعزل». ووجه مرعي الشكر للطاقم الطبي والإداري والتمريض المبذول من مستشفى العزل بالغردقة. وأوضح أنه تم تخصيص 6 مستشفيات بالبحر الأحمر للكشف على حالات الاشتباه من مصابي مرضى كورونا، وهي الغردقة العام ورأس غارب والقصير وسفاجا والشلاتين المركزي وجراحات اليوم الواحد بمرسى علم وذلك طبقا لقرار وزارة الصحة ضمن 321 مستشفى على مستوي الجمهورية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 53,758

تعافي 14,327

وفيات 2,106

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